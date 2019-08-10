15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, sabah saatlerinden itibaren otogara akın etti. Yoğunluk nedeniyle otobüsler ek seferler başlattı. Bazı vatandaşların ise otobüs bileti bulmakta güçlük çektiği gözlendi.

Otogar girişinde yolcu getiren araçlar ise yoğunluk oluşturuyor. Trafiğin yoğunluğunu azaltmak için otogarın giriş ve çıkışlarında polisler önlem aldı.

Yolcularını alan otobüslerin ise otogar içerisinde araç trafiğine neden olduğu görüldü.

Yolcular otobüs bilet bulmakta zorluk çekti

Yolculardan Yunus Emre İncedayı, bayram tatilinde Denizli'ye gittiğini belirterek, "Kurbanımı kesmek, ailemiz ve akrabalarımızla vakit geçirmek için yola çıkıyorum. Önceden biletimi aldığım için bilet bulmakta sorun yaşamadım." dedi.

Mete Çetinyaka, kurban tatilini geçirmek için İzmir'e arkadaşlarının yanına gittiğini dile getirerek, "Oradaki arkadaşlarım davet etti ve ben de yola çıkıyorum. Açıkçası zor bilet buldum. Uçak biletine de baktım ama yer bulamadık. Bu nedenle otobüsle gidiyorum." diye konuştu.

Şuayıp Bakırcı da Erzurum'a gittiğini ve zor bilet bulduğunu ifade ederek, "Ancak akşam 19.00'da bilet bulabildim. Yer yok hiçbir yerde. Akşam otobüs kalkana kadar burada bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA