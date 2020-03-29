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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korona virüs sessizliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korona virüs sessizliği Kısıtlama öncesi otogarda son durum havadan görüntülendi Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 17: 00 itibariyle seyahatlerde kısıtlamanın getirileceği Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk olmadığı gözlendi.

29.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:00
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korona virüs sessizliği
Kısıtlama öncesi otogarda son durum havadan görüntülendi
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 17: 00 itibariyle seyahatlerde kısıtlamanın getirileceği Bayrampaşa 'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk olmadığı gözlendi. Otogarda az sayıda otobüsün hareket halinde olduğu görülürken, otogardaki sessizlik havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bugün saat 17: 00 itibariyle şehirler arası otobüs seyahatlerinin durdurulacağı açıklandı. Yasağın ardından seyahat etmek için valilikten izin alınması gerekeceği belirtildi. Açıklamanın ardından bazı yolcular yasak başlamadan seyahat etmek için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Otogarda herhangi bir yoğunluk olmadığı görüldü.
Otogardaki sessizlik havadan görüntülendi
Her gün binlerce insanın seyahat ettiği 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanan yeni tip korona virüs sessizliği havadan görüntülendi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda korona virüs sessizliği

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayrampaşa, Genel

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korona virüs sessizliği

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