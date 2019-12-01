Haberler » Güncel » 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüslere kış lastiği denetimi - Haber

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüslere kış lastiği denetimi

ŞEHİRLERARASI yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı.

01.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:3115 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüslere kış lastiği denetimi

ŞEHİRLERARASI yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. ekipleri de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yola çıkacak olan otobüslerde kış lastiği denetimi yaptı.

genelinde 01 - 01 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğu bu gün itibariyle başladı. Uygulama kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri tarafından yolcu otobüslerine denetim gerçekleştirildi. Otogardan çıkan her otobüs lastiğinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü ve lastik üzerinde kış lastiği olduğunu ifade eden M+S sembolleri kontrol edildi.Uygulamada lastikleri kontrol edilen sürücüler de uygulamanın herkes için yerinde olduğunu söyledi. Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için, 2019 yılı için 625 lira para cezası uygulanıyor. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek.



Türkiye, Aralık, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:02 Hatay'da zorunlu kış lastiği denetimleri yapıldı
16:01 Antalya Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı
16:00 Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda
16:00 Yozgat kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı-4
16:00 Erzurum'da yurtta kalan öğrencilere sporcu yetenek taraması
1.12.2019 16:03:14