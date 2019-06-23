23.06.2019 12:16
Haberler » Güncel » Haber

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü

15 Temmuz Demokrasi Otogarı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul'a gelen seçmenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul'a gelen seçmenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin kilometrelerce kuruk oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

İkametleri İstanbul'da olan ancak farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul'a geldi. Oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Otogar ve çevresinde seçmenlerin İstanbul'a gelmesinden dolayı oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzayan otobüs kuyruğunda vatandaşlar otogara girmek için uzun süre bekledi. Otogardaki yoğunluk devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:25 (Özel) İşin uzmanından evcil hayvan bakımı önerileri
12:25 Doç. Dr. Büyükcangaz: 20 milyar metreküp su, israf ediliyor
12:25 Dünyanın en eski şehirleri arasındaki Gaziantep, ziyaretçilerini bekliyor
12:24 TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı
12:23 CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü'nde kullandı.
12:23 Bitlis'te 3 teröristin etkisiz hale getirilmesi
12:22 Arnavutköy'de oy kullanmaktan dönen aile kaza yaptı: 1 ölü