23.06.2019 15:50
Haberler » “genel“ » Haber

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğuİSTANBUL - 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için vatandaşlar tatillerini yarıda bırakarak İstanbul'a geldi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu
İSTANBUL - 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için vatandaşlar tatillerini yarıda bırakarak İstanbul'a geldi. Oy kullandıktan sonra tatillerine devam edeceklerini söyleyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için tatillerini yarıda bırakarak İstanbul'a dönen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Otogardaki yoğunluktan dolayı bazı otobüs firmaları yolcu servisi yetiştirmekte güçlük çekti. Vatandaşlar oy kullandıktan sonra tatillerine devam edeceklerini söyledi.
Otogar girişinde yoğunluk olduğunu belirten bir vatandaş, "Seçim için geldik. Yolda değil ama otogara girişte aşırı derecede yoğunluk var. 45 dakikadır da servis bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Çerkezköy 'den geldiğini ve oyunu kullandıktan sonra geri döneceğini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Çerkezköy'den geliyorum. Hastam vardı onun için gitmiştim, oyumu kullanmak için geldim. Oyumu kullanacağım ama tam 1 buçuk saattir bekliyorum, geç kaldım" şeklinde konuştu.15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu
Kaynak: İHA
İstanbul , Genel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:04 İstanbul seçimleri, Abant'ta sakin haftasonu yaşattı
16:47 Damadın hediye paketinden armut çıktı
16:34 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü havadan görüntülendi
16:33 Ünlü isimler sandık başında
16:31 Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti
16:20 Ünlü sanatçı Hülya Avşar, oyunu kullandı
15:57 Yeşilçamın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, oyunu kullandı