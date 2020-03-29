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15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SESSİZLİK HAKİM -1

İSTANBUL'da koronavirüs önlemleri kapsamında dün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuş, kentin giriş ve çıkışlarında polisler denetimlere başlamıştı.

29.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:09
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SESSİZLİK HAKİM -1
İSTANBUL'da koronavirüs önlemleri kapsamında dün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuş, kentin giriş ve çıkışlarında polisler denetimlere başlamıştı. Bayrampaşa 'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bu sabah birkaç otobüs ve servis minibüsünün dışında araç gözükmedi. Seyahat için valilikten, kaymakamlıktan izin alınması gerektiğini bilmeyen bazı yolcular otogara geldi ama bilet alamadı.
İZİN BELGESİ OLMAK ŞARTIYLA SEYAHAT EDEBİLİYORLAR
Yazıhanede görev yapan Mehmet Ali Küçükarslan 'Gördüğünüz gibi Esenler Otogarı'nda hiçbir hareketlilik yok. Sadece kaymakamlıktan izin alıp gelen yolcularımıza bilet düzenliyoruz. Şu an bizim Adana Mersin'e seferlerimiz var, sadece izin belgesi olmak şartıyla seyahat edebiliyorlar. Başka da bir kısıtlama yok. Diğer firmaların otobüsleri burada olmadığı için araç kaldıramıyorlar.ö dedi.
TEZKERE ALDIM EVE GİDEMİYORUM
Vatani görevini yaparak tezkere aldığını, evine dönmek istediğini söyleyen Samet Yıldız, 'Ben Edirne'de askerlik yaptım, tezkeremi aldım şimdi de Erzurum'a, memleketime gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Dün geceden beri otogarda bekliyoruz, asker arkadaşımdan 5'i evsizler yurduna gitti. 12 kişi burada kaldı. ö diye konuştu. Ayrıca otogarda bekleyen bazı vatandaşların da şehirlerarası seyahatin izne tabi tutulduğundan haberi olmadığı görüldü. Çorlu'dan Bolu'ya gitmek için otobüs beklediğini dile getiren bir kadın, izin alınması gerektiğini bilmediğini söyledi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Bayrampaşa, Sabah, Güncel

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