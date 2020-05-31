15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI ÖNÜNDE TERHİS YOĞUNLUĞU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Nisan ayındaki terhisleri ertelenen askerler, bu sabah itibariyle terhis olmaya başladı.

31.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:57
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Nisan ayındaki terhisleri ertelenen askerler, bu sabah itibariyle terhis olmaya başladı. Farklı şehirlerde askerlik yapanlar otobüslerle İstanbul'a getirilirken, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önünde yoğunluk yaşandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında terhis ve celp işlemleri bir ay uzatılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Mayıs tarihinde alınan önlemler eşliğinde terhislerin başlayacağını duyurmuştu. Bu sabah itibariyle askerler terhis olmaya başladı. Farklı şehirlerde askerlik yapan ve İstanbul'da yaşayanlar, otobüslerle sabah saatlerinde Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelmeye başladı. Otobüsler terhis olan askerleri otogar giriş kapısına bıraktı. Arkadaşlarıyla vedalaşan askerler ailelerini beklemeye başladı. Kimi ailesi tarafından karşılanırken, ailesine sürpriz yapmak isteyenler ise taksiyle evinin yolunu tuttu.
SÜRPRİZ YAPACAĞIM
Askerliğini tamamlayıp otobüsle İstanbul'a gelen Mustafa Tek, Lüleburgaz'dan geliyorum. Sonunda bitti askerliğimiz. Evimize gidiyoruz ve ailemize kavuşacağız. Ailemi özledim. Kimseye söylemedim, sürpriz yapacağım. 2 Haziran günü geleceğimi söyledim şeklinde konuştu.
Ömer Menteşe, Evime gideceğim, 14 günlük karantina sürecimiz var. Ona uyacağız. Koronavirüs nedeniyle bir ay uzadı ama bizim de bir katkımız olsun sonuçta. Yapabilecek bir şey yoktu. Bu şekilde karar verildi ifadelerini kullandı.
7 AY ASKERLİK YAPTIM AMA YİNE OLSA YİNE YAPARIM
Tekirdağ'da askerlik görevini yapan ve İstanbul'a dönen Hamdi Demirkaynak, 7 ay askerlik yaptım ama yine olsa yine yaparım. Vatan sağ olsun. Koğuşlarımız mesafeliydi. Yataklarımız da mesafeliydi. Komutanlarımız gelip kontrol ediyordu. Ateşlerimiz ölçülüyordu. Yemekleri hep mesafeli bir şekilde yedik. Şimdi ailemi bekliyorum, karşılaşacağız heyecanlıyım. Ben Tekirdağ'da askerlik yaptım şeklinde konuştu.
EVDE DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR
Askerden gelen oğlunu almaya gelen Hüseyin Özşahan, Bugün sürpriz yaptı. Normalde pazartesi geleceğim demişti. Ama bugün sürpriz oldu. Ben de hızla geldim. Devamlı telefonla görüştük. İyi geçti, çok şükür. Virüs olmasaydı daha iyi olacaktı. Bir an önce hepimiz kurtulalım inşallah virüsten. Çok şükür kavuştuk. 14 gün evde karantinada kalacak. Hemen banyoya sokacağız. Evde dört gözle bekliyorlar diye konuştu. 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI ÖNÜNDE TERHİS YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Sabah, Güncel, Haber

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