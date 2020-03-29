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15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin iptal edilmesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerinden birini yaşadı.

29.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:47
İstanbul 'da korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin iptal edilmesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerinden birini yaşadı.
İçişleri Bakanlığınca korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlandırma ile 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı. Tarihinin en sakin günlerinden birini yaşayan otogarda tüm peronlar boş kalırken, otobüslerin park alanlarında da az sayıda aracın beklemesi dikkat çekti. Otogar çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında polis tarafından özel izinle çıkan otobüsler denetlenirken, polis ekipleri otogar içerisinde de kontrollerine devam ediyor.
(Serdar Ünal/İHA) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

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