03.07.2019 16:38
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15 Temmuz Demokrasi Otogarında asayiş uygulaması

15 Temmuz Demokrasi Otogarında asayiş uygulaması

İstanbul Emniyeti 15 Temmuz Demokrasi Otogarında genel asayiş uygulaması yaptı.

İstanbul Emniyeti 15 Temmuz Demokrasi Otogarında genel asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada otogarın üst ve alt bölümleri didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarında genel asayiş uygulaması yapıldı. Otogarın giriş ve çıkışları ekipler tarafından tutuldu. Otogarın özellikle alt katlarında şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yapıldı. Dükkanların içi ve araçlar didik didik arandı. Şüpheli şahıslar üzerinde ise GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Uygulama kapsamında yabancılar şube müdürlüğüne bağlı ekipler de yabancılar üzerinde pasaport kontrolleri gerçekleştirdi. Uygulamaya özel harekat polisleri de eşlik etti.

Öte yandan, narkotik köpekleri de otogarın her köşesinde uyuşturucu araması yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa

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