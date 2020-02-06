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15 Temmuz Demokrasi Otogarında kış lastiği denetimi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarında otobüs ve ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

06.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:4915 Temmuz Demokrasi Otogarında kış lastiği denetimi
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarında otobüs ve ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarında otobüs ve ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek olan uygulamada otogardan çıkan çok sayıda otobüsün lastiği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Kış lastiği takılı olan otobüsler yoluna devam ederken, takılı olmayanlara ise 776 lira idari para cezası kesildi.

Sabah saatlerinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: İHA

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