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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına palmiyeler dikildi

Turgutlu Belediyesi ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ederken çalışmalar kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda eksik olan bölgelere palmiye ağacı dikti.

05.08.2019 12:54 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına palmiyeler dikildi
Turgutlu Belediyesi ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ederken çalışmalar kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda eksik olan bölgelere palmiye ağacı dikti.

Turgutlu Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında eksik olan bölgelere palmiye ağacı dikim çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda palmiye ağaçlarının dikimi yapılırken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da ağaçlandırma çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirtti. Başkan Akın, "Yeşili seven, doğayı korur düşüncesinden hareketle bizlerde Turgutlu Belediyesi olarak eksik olan bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırdık. Gerek şehir merkezinde gerekse kırsal mahallelerimizde hem ağaçlandırma hem çiçek ekim çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında eksik kalan bölgelere palmiye ağacı dikerek hem görsellik açısından hem yeşillik açısından yeni bir görünüm kazandırdık" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel

Kaynak: İHA

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