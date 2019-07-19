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"15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" resim sergisi

Alaplı ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" resim sergisi açıldı.

19.07.2019 16:35 "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" resim sergisi
Alaplı ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" resim sergisi açıldı.
Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan, Cumhuriyet Alanı'ndaki serginin açılışında, 15 Temmuz'da hava muhalefeti nedeniyle serginin açılamadığını hatırlatarak, "Sergimizin açılışını bugün yaptık. Vatandaşlarımız gün boyu sergimizi gezebilecekler. 15 Temmuz'un anlam ve önemini görsel olarak da anlayabilecekler. Tüm vatandaşlarımızı sergimizi gezmeye davet ediyorum." dedi.
Serginin açılışına, Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Alaplı, Güncel

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