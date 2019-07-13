13.07.2019 13:52
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MUŞ (AA ) - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MUŞ (AA ) - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şimşek, mesajında, 15 Temmuz gecesi vatanı, ülkenin aydınlık geleceğini yok etmek isteyen vatan hainlerinin, milletin silahlarını yine millete doğrultarak hain, kalleş ve kanlı bir darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.
Milletin hainlere karşı büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini kaydeden Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine yüce milletimiz darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, yeri geldiğinde ölümü bile göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan ve bayrak sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Milletimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine ve Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşmamış ve ulaşamayacaktır. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız."
Kaynak: AA
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