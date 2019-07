Malatya Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Baruş, mesajında, 15 Temmuz'da FETÖ'nün ülkenin, milli iradenin, demokrasinin ve istikbalin yok edileceği kara bir gün yaşatmak istediğini belirtti.Ülkenin savunması ve terörle mücadele için milletin alın teriyle alınan silahların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniforması altında gizlenen hainler tarafından milletin üzerine doğrultulduğunu hatırlatan Baruş, o gece Türk milletinin bağımsızlığına bir kez daha kast edildiğine dikkat çekti.Aziz milletin, kahraman ceddinin Çanakkale Savaşı'nda ve İstiklal Harbi'nde yaptığı gibi tek yürek olarak kutlu bir kıyama kalktığını kaydeden Vali Baruş, "Milletimiz, hıyanet çetesinin karşısına adeta bir kale misali dikilmiştir. Metanet ve cesaretle sevk ve idare edilen emniyet ve güvenlik güçlerimizle el ele vererek mert sinesini kurşunlara siper edip, milli iradesine, vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkmıştır. Ne mutlu bizlere ki böyle asil ve cömert bir milletin mensuplarıyız." ifadelerini kullandı.FETÖ ve benzer şer odaklarına karşı devletin tüm imkanlarıyla mücadele ettiğinin altını çizen Baruş, şunları kaydetti:"Türk milleti, Türkiye'nin bekasını hedef alan her türlü saldırıya karşı, milli ve manevi değerlerine her zamankinden daha fazla azim ve kararlılıkla sahip çıkacaktır. Milletimiz, Ulubatlı Hasan'dan Ömer Halisdemir'e kadar bu mukaddesat uğrunda can veren şehitlerimizin emanetini layıkıyla koruyacak ve 15 Temmuz diriliş ruhunu tüm benliğinde yaşatmaya devam edecektir."Vali Baruş, hain darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere ise huzur ve sağlık diledi.