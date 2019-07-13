13.07.2019 15:30
Haberler» Güncel» Haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başdeğirmen, mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz'da vesayet odaklarına karşı verdiği destansı mücadeleyi asla unutmayacaklarını belirtti.
15 Temmuz'da Çanakkale ruhuyla milli iradenin yeniden inşa edildiğini ifade eden Başdeğirmen, darbe girişimi gecesinde Türk milletinin sayısız kahramanlık destanı yazdığını kaydetti.
Başdeğirmen, şöyle devam etti:
"Yapılan teşebbüsün adı vatana ihanettir.
Türkiye'nin FETÖ ihanet çetesi aracılığıyla bir saldırıya, bir işgal girişimine maruz kaldığını gören milletimiz hemen harekete geçmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz, vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceğinin bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Tutulan demokrasi nöbetleriyle bu aziz vatanın sahipsiz olmadığı, Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvetin bulunmadığı dünyaya bir kez daha haykırılmıştır.15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak, sadece şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize değil, tarihimize karşı da en büyük sorumluluğumuzdur."
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:46   Başkan Ömer Günel: "Biz kimsenin ekmeği ile oynamaya değil, ekmek vermeye geldik"
17:46   Esenyurt'ta intihar girişimi; Trafik durduruldu, yüzlerce kişi seyretti
17:46   Darende'de Başkaya Kültür Merkezi törenle açıldı
17:46   Eski motor parçaları usta ellerde sanata dönüşüyor
17:46   Yaralı şahin koruma altına alındı
17:45   Wimbledon'da şampiyon Simona Halep
17:45   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü