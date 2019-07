Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, CHP İl Başkanı Lütfü Demir ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 15 Temmuz'da, gövdesini tanklara siper eden, F 16'lara kafa tutan kahramanların istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlılığının sembolü olduğunu vurguladı.

O gece, ordu içinde yuvalanan bir grup terör örgütü üyesi çapulcunun gözünü kan bürüdüğünü belirten Şahin, "Kurtuluş Savaşı'nda vatan uğruna, istiklal uğruna ölüme iman dolu göğsü ile koşan kahramanlarımızın torunları, yine onların izinden yürümeyi bilmiş, Mehmet Akif Ersoy'un, 'Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın/Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın' dizelerini kendilerine şiar edinerek, gövdesini tanklara siper etmiş, F 16'lara kafa tutmuş, koca tanklara geçit vermemişlerdir." ifadelerini kullandı.

Şahin, 15 Temmuz'da gürleyen topların sesine fethi müjdeleyen tekbir sesleriyle karşılık veren şehitleri asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Karaduman

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da 15 Temmuz 2016'da FETÖ mensubu vatan hainlerinin kalkışması ile yapılan darbe teşebbüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara inerek, canlarıyla ve mallarıyla hainlerin yoluna çıkan milletin ortak mücadeleci iradesi ve devletin tüm kurumlarının kararlılığıyla başarısız olduğunu belirtti.

Fadıloğlu

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu da 15 Temmuz hain darbe girişiminde demokrasiye kast eden hainlerin milletin iradesini yenemediğini kaydetti.

Fadıloğlu, "Milletimizin yazdığı destanı yaşamaya devam ederken, bu demokrasi mücadelesinde verdiğimiz şehitleri de unutmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla tarihe geçen bu büyük zaferin üçüncü yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha aziz ve mübarek kanlarıyla üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum." dedi.

Tahmazoğlu

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu da 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ/PDY tarafından Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen alçak darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milleti tarafından bertaraf edildiğini belirtti.

Tahmazoğlu, "Aziz milletimiz, ecdadımızın Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve Kurtuluş Savaşı'nda ortaya koyduğu destansı mücadeleyle vatanın bağımsızlığı için şehadete yürüdü. O ecdadın 248 kahraman torunu, 15 Temmuz gecesi vatanın ve milletin bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan, hiç düşünmeden şehadet şerbetini içti. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

CHP İl Başkanı Demir

CHP İl Başkanı Demir ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçtiğine değinerek, "Demokrasiye ve milli idareye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz." ifadelerini kullandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de 15 Temmuz 2016 gününün askeri müdahaleden arınmış bir siyasal hayatı hak edişin günü olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde devletin içerisinde sinsice yuvalanan, motivasyonunu dinden alan ve dini, insanları manipüle etme aracı olarak kullanan bir cunta grubu, demokratik iradeyi silahlarla susturarak yönetimi ele geçirmeye çalıştı. Geçmişinde on yılda bir darbelere muhatap olmuş milletin taze hafızası, bu kalkışmaya daha en başında müdahale etmesi gerektiğini biliyordu ve bir an dahi tereddüt etmeden sokaklara dökülüp, namluların ucuna alnını dayayan kalabalıklar, saatler içinde çığ gibi büyüdü. Bu direniş ruhu gösterdi ki, Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal'in emrinde canını ortaya koyan, Sarıkamış'ta cephanelik taşırken donan, Güneydoğu'da Fransız'a, Ege'de Yunan'a kafa tutan bu millet, hiç değişmemişti."

Kaynak: AA