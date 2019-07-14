15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Devlet geleneğine inananlar bu günü asla unutmamalı ve gelecek kuşaklar nezdinde de unutturulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un tüm ulusun kaderini değiştiren tarihi bir olay olduğunu, alçak darbe girişimi karşısında canını siper eden aziz kahramanlar önünde saygı ve minnetle eğildiğini belirtti.

15 Temmuz'un, darbe girişimine tanık olan hiçbir vatandaşın unutamayacağı, ulus tarihi içinse kapkara bir günün adı olduğuna işaret eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, devleti ele geçirmek isteyen FETÖ'nün ülkeyi korku ve kana buladığı bir kırılma anıdır. 15 Temmuz, toplumun her kesiminden binlerce insanın meşum kalkışmayı püskürtmek için canını ortaya koyduğu bir mihenk taşıdır. Devlet geleneğine inananlar bu günü asla unutmamalı ve gelecek kuşaklar nezdinde de unutturulmamalıdır. Ben, tüm ulusumuzun kaderini değiştiren bu tarihi olayın üçüncü yıl dönümünde, alçak darbe girişimini önlemek için canını siper eden aziz kahramanlarımızın anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyorum."

Kaynak: AA