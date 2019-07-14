AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi ülkenin birliğine, devletin bütünlüğüne kastetme cüreti göstererek, bu milletin evlatlarına kurşun sıktığını belirtti.

Ülkenin dört bir yanında vatandaşların darbecilere karşı direndiğini anımsatan Tever, "İnsanımız tek yürek oldu ve özgürlüğüne, devletine, haklarına sahip çıktı. Bu şanlı direnişle hep birlikte dünyaya karşı büyük bir demokrasi ve özgürlük mesajı verdik. Milletimizin ve devletimizin şanlı tarihinden aldığı feraset, milli ve manevi değerlerimizin kazandırdığı iman ve cesaretle bu kahpe girişimi hep birlikte bertaraf ettik." ifadelerini kullandı.

Milletin, Anadolu topraklarını kimseye yar etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırdığını dile getiren Tever, "Tankların, tüfeklerin, savaş uçaklarının karşısında Türk bayraklarıyla, çıplak elleriyle karşı koyan aziz milletimizin dirayeti ve cesareti Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazılmıştır. Bu bağımsızlık örneğini asırlar boyunca unutmayacak ve unutturmayacağız. Hiç şüphesiz şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir." diye kaydetti.

" Türk halkı dünyaya tarihi yazan bir millet olduğunu gösterdi"

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da yayınladığı mesajda, 15 Temmuz gecesi Türk halkının bir kez daha dünyaya tarihi okuyan değil tarihi yazan bir millet olduğunu gösterdiğini ifade etti.

15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sinsi, en alçak darbesi ile karşı karşıya bırakılmak istendiğine işaret eden Kılıç, aziz milletin, kahraman silahlı kuvvetlerinin içerisinde maskeyle dolaşan asker kıyafeti giymiş o alçaklara fırsat vermediğini belirtti.

Darbeye silahsız, çelik yeleksiz olan halkın sadece imanıyla ve vatan aşkıyla hainlere ve ele geçirdikleri o tanklara 'dur' dediğini aktaran Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Onlar o karanlık gece milli iradeyi ve en önemlisi her şeyi bilen, gören birinin olduğunu hesaba katamadılar. Biz biliyoruz ki güçlü bir Türkiye sadece çevresindeki mazlumlara değil tüm dünyadaki mazlumlara umut oluyor. Dünyanın neresinde ezilmiş, derman arayan insan varsa en büyük umutları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oluyor, devletimiz oluyor."

Kaynak: AA