14.07.2019 14:57
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Taştan, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini anımsattı.
Her türlü darbeye karşı olduklarını belirten Taştan, mesajında şunları kaydetti:
"Demokrasiye ve milli iradeye yönelik hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz.
Darbe girişimine karşı milletimiz, gazi meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiştir. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir."
Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Ardahan, Güncel

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