TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, 15 Temmuz gecesinde bütün dünyaya demokrasi ve tam bağımsızlık dersinin verildiğini bildirdi.

15 Temmuz'un milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete karşı demokrasi mücadelesinin adı olduğuna işaret eden Balta, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olan ve FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz işgal girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliğinin sevk ve idaresinde, o karanlık gecede, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, din, dil ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın milli ve manevi dinamiklere yaslanarak tek vücut olan kahraman milletimiz dahili ve harici bedhahlara geçit vermemiş, şanlı tarihine yeni bir onur sayfası eklemiştir."

Balta, 15 Temmuz'un Türk milletinin yeniden dirilişinin adı olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz milattır. Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler sandılar ki bu millet korkacak, meydanları, sokakları kendilerine bırakacak, evlerine çekilecek ama milletimiz o gece ihanetin karşısına çıkmakta bir an bile tereddüt etmemiş, tüfeğin, tankın, topun karşısında dimdik durmuş, demokrasiye sıkılan kurşunlara gövdesini siper etmiştir. O gece bir destan olarak tarihe geçmiştir. Bu terör örgütü ile hep birlikte mücadeleye devam ediyoruz. Devletimiz hem ülkemizde hem dünyada mücadeleye bütün hızıyla devam ediyor. Aynı kararlılıkla da devam edeceğiz. Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan korkunç bir ihanete şahit olduğumuz o geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu sadece şehitlerimize ve gazilerimize değil, tarihimize karşı da en büyük sorumluluğumuzdur."

Balta, 15 Temmuz gecesinin milletin iradesine sahip çıktığı kutlu bir gece olduğunu vurguladı.

"Allah bir daha bunun gibi bir badireyi milletimize yaşatmasın." ifadesinde bulunan Balta, mesajını şöyle tamamladı:

"O gece sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu ihanet girişimi karşısında darbeye karşı durup sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan yediden yetmişe tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyor, bir hilal uğruna o gece canlarını feda eden aziz vatan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de Allah'tan sağlıklı uzun bir ömür niyaz ediyorum. Milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında duran asker ve polislerimizin hepsine minnettarız. Şundan eminim ki, Türk tarihi o gece gözünü kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimizi ve gazilerimizi, nesilden nesle aktaracak, kahramanlarımızı asla unutturmayacaktır. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz'ları yaşatmasın."

Kaynak: AA