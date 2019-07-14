14.07.2019 15:15
Haberler» Güncel» Haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MARDİN (AA ) - Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MARDİN (AA ) - Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tutaşı, hain darbe girişiminin kahramanın Türk milleti olduğunu ifade ettiği mesajında şunlara yer verdi:
"Ülkemizin özgürlüğüne kast etmek isteyen dış güçler kirli maşalarını ortaya sürmüş ve 15 Temmuz tarihinde darbe girişiminde bulunmuştur. Hain ve kalleş FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi, vatanın şerefli evlatları tarafından bertaraf edilmiştir."
Kaynak: AA
Artuklu, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:49   DHA YURT BÜLTENİ - 15
17:48   Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 5 ölü, 6 yaralı/ Ek fotoğraflar
17:48   SULTANGAZİ'DEKİ AKARYAKIT İSTASYONU SOYGUNCULARI KAMERADA
17:48   DÜZCE Şehit emniyet müdürünün babası Allah bir daha bu ülkeye 15 Temmuz yaşatmasın
17:48   İZMİR Kimliğini göstermek istemediği gerekçesiyle gözaltına alındı
17:48   ÇENGELKÖY'ÜN GAZİ MUHTARI 15 TEMMUZ'U ANLATTI
17:48   15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE EŞİNİ VE BACAĞINI KAYBEDEN ŞEFKATLİOĞLU O GÜNÜ ANLATTI 1