14.07.2019 15:25
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Orhan, mesajında, 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ'nün milli iradeyi hiçe sayarak cennet vatanı ele geçirme girişiminde bulunduğunu belirtti.
Bu hadsiz girişime dahili ve harici düşmanların da destek verdiğine dikkati çeken Orhan, mesajında şunları kaydetti:
"Bu girişimi yaparken yine milletin parasıyla alınan her türlü silahı kullanmaktan geri kalmayarak ne kadar gözü dönmüş bir durumda olduklarını göstermişlerdir. Yüce Allah rengini aziz şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı sonsuza kadar bu topraklar üzerinden dalgalandırsın. Bizler bağımsız ve hür Türkiye mücadelesi için ant içtik. Vatan toprağı için can vermiş aziz şehitlerimizi, fedakarca ülkemizi savunmuş gazilerimizi ve onların kıymetli ailelerine minnettar olduğumuzu arz eder, birlikte güçlü olduğumuz gerçeğini hatırlatmak isterim."
Kaynak: AA
Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Güncel

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