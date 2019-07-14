14.07.2019 16:53
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Murat mesajında, yöntemleri ve kullandıkları piyonlar kim olursa olsun hiç kimsenin, vatanın bütünlüğü ve milletin birliğinin bozulmasına dair kötü emellerine asla kavuşamayacağını belirtti.
Hain darbe girişimine halkın karşı koyduğunu vurgulanan mesajda şunlara yer verildi:
"15 Temmuz ihaneti karşısında tüm farklılıkları bir tarafa bırakıp, 'ben yokum, vatan var' diyerek meydanlara koşarak canlarını feda etmeye hazır olan bu millet, artık geleceğe bakmaktadır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu münasebetle unutulmaması, unutturulmaması gereken tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu vesile ile 15 Temmuz gecesi ihanet şebekesinin karşısına canlarıyla dikilerek kanlarıyla tarih yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum."
Kaynak: AA
Oğuz Cem Murat, Baskil, Güncel

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