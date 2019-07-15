Hakkari Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.Orduevinde düzenlenen yemekte Vali İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.Akbıyık, programda yaptığı konuşmada, insanların kutsal ve dini duyguları kullanılarak oluşturulan Fetullahçı Terör Örgütü'nün iç ve dış işbirlikçileri aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birliğine, varlığına, bütünlüğüne darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine bütün milletin yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla sokaklara akın ettiğini belirten Akbıyık, "Milletimiz, F 16'lara, helikopterlere, silahlara ve tanklara karşı iman dolu göğsüyle durdu ve o hain darbe girişimini engelledi. O gece 251 şehit verdik. Binlerce kişi de yaralandı." dedi.Bin yıldan beridir bu topraklar için, vatan, din ve ilahi kelimetullah için şehit verdiklerini vurgulayan Akbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Anadolu'da hiçbir aile yok ki şehidi, gazisi olmasın. Biz Malazgirt'te 1071'de verdik şehitlerimizi Anadolu'yu yurt yapabilmek için. Çanakkale'de düşmanın işgalinde İslam dünyasını kurumak için 250 bin şehit verdik. Kıbrıs'ta, Kore'de, Kurtuluş Savaşı'nda verdik. Bugün ülkemizin güneydoğusunda şehitler veriyoruz. Daha bir kaç saat önce Çukurca'da 3 kahraman jandarmamızı şehit verdik. Ben burada bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz hiç şüphesiz bugün burada berabersek şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde buradayız. Bizim milletimizde bu cesaret, bu iman oldukça bütün terör örgütleri, bütün hainler, iç ve dış birlikçileri mutlaka cezasını bulacak ve bu topraklar geçmişte olduğu gibi bundan sonrada insanlığın ve İslamın merkezi olacak."Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın okunmasıyla sona eren programa, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri ve davetliler katıldı.