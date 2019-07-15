15.07.2019 05:27
Haberler» Güncel» Haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Ardahan Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.

Ardahan Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.
Kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, diğer yetkililer ve vatandaşlar Merkez Camisi'nde sabah namazında buluştu.
Müftü Pehlivan, şehitler için dua okudu.
Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi.
Vatandaşlarla birlikte çorba içen Vali Masatlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Bugünler bizim için çok önemli. Çünkü millet olarak bugünleri unutmadık, unutturmayacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.
Kaynak: AA
Ardahan, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:35   Karataş: "15 Temmuz 250 şehidin kanlarıyla yazdığı son kurtuluş destanıdır"
13:35   Demokrasi Üniversitesi'nden '15 Temmuz' yürüyüşü
13:35   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
13:35   Karamürsel'de atıcılık yarışması
13:34   Protokol üyeleri gaziler ve şehit yakınlarıyla yemekte bir araya geldi
13:34   - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
13:34   Uzman Çavuş Salih Altuntaş memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlanıyor-1