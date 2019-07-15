Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere yemek verildi.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yemek ikramıyla devam eden programda konuşan Vali Nayir, üzerinde bin yıl yaşanan bu toprakların çok şeye şahit olduğunu söyledi.

Vali Nayir, bu toprakların vatan, namus, mukaddesat, bayrak ve ezan için şehit olanları ve aynı uğurda şehit olmak için can vermeye hazır olduğunu gösteren gazileri de gördüğünü belirterek, "Ama maalesef milli birlik ve bütünlüğümüze kast etmek, milli iradeyi saf dışı etmek, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen hainleri de gördü bu topraklar. 15 Temmuz onlardan bir tanesiydi. Bu hain yapının milli birlik ve beraberliğimize, milli irademize darbe vurmak için ortaya çıkışının bir günüydü ama hamd olsun sonuç olarak başaramadılar." diye konuştu.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, basireti ve ferasetiyle milletin ona olan güveniyle üniforma giymiş teröristlerin başaramadığını dile getiren Vali Nayir, şöyle konuştu:

"Ülkenin her tarafında olduğu gibi Sakarya'da da bunun güzel örnekleri verildi ve hiçbir zaman boyun eğilmedi. İnşallah bu uğurda verilen emekler yeni nesle anlatılıp 15 Temmuz unutulmayacak, unutturulmayacak ki aynı durumla tekrar karşılaştığımızda aynı mücadeleyi daha da fazlasıyla verebilelim. Bizlerin bu ruhu devam ettirmemiz lazım. Bu uğurda verdiğimiz 250 şehidimiz onların uğrunda canlarını verdikleri hususa önem verdikçe, sahip çıktıkça rahat uyuyacaklar."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilerimize sağlıklı bir ömür dilediğini söyledi.

Yüce, 15 Temmuz'da özgürlüğe, demokrasiye, bağımsızlığa ket vurmak isteyenlere karşı milletçe dik durduklarını, şehit verildiğini, gözünü kırpmadan kurşunlara göğsünü siper eden gazilerin olduğunu dile getirerek, "O karanlık geceyi aydınlığa çeviren necip milletimiz; 15 Temmuz'da kahramanlık destanı yazmıştır. İlk andan itibaren meydanlara çıkan, Valiliği hain darbecilere teslim etmeyen, tanka ve tüfeğe karşı geri adım atmayan bu necip millet aslında tüm dünyaya şu mesajı vermiştir; 'Biz özgürlüğümüze, demokrasimize, bayrağımıza, vatanımıza sevdalıyız ve bırakmayız." ifadelerini kullandı.

Program, dua edilmesiyle sona erdi.

Programa, Garnizon ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Salih Üstündağ, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Kaynak: AA