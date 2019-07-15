Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çufalı, mesajında, milli iradeyi hedef alan, halkın birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimine cesaretle karşı koyan ve geleceğine sahip çıkan aziz milletin, devletin kurumlarını ve hükümeti ele geçirmeye yönelik bu teşebbüse karşı tarihi bir duruş sergilediğini hatırlattı.
Çufalı, açıklamasında şunları kaydetti:
"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazi Meclisimiz, hükümetimiz, emniyet güçlerimiz, ordumuzun devletine bağlı unsurları ve kahraman milletimiz hep birlikte dirayetle ülkesine sahip çıkmıştır. Atılan bombalara, üzerine yürütülen tanklara, kendilerine yöneltilen silahlara rağmen korkmadan darbecilere karşı direnen vatandaşlarımız sabaha kadar sokakları terk etmeyerek eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergilemiştir. 251 vatandaşımızın şehit düştüğü, 2 bin 193 vatandaşımızın ise yaralanarak gazi olduğu 15 Temmuz darbe girişimi hiçbir zaman milletimizin hatırından çıkmayacak, milletimizin azmini ve kudretini tüm dünyaya göstererek darbe heveslilerine verilen bir büyük ders olarak şanlı tarihimizde yerini alacaktır."