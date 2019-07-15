Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz" başlığı ile yayımlanan mesajda, "15 Temmuz'un yıl dönümünde sahip olduğumuz en büyük gücün; milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA