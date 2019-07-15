15.07.2019 10:30
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
TVF'nin internet sitesinden "Demokrasi Vazgeçilmezimizdir" başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Terör ve şiddete verilecek tek cevap demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür. Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz."
Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Federasyonu, Spor

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