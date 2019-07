NUR Kazakistan 'ın başkenti Nur Sultan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Kazakistan'da faaliyet gösteren misyon şefleri, Türk kurumlarının temsilcileri ve diplomatların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Tören, 15 Temmuz şehitlerine saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.Törende konuşan Büyükelçi Uyanık, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının hemen arkasından Türkiye'yi ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak Nazarbayev'in önderliğinde dost ve kardeş Kazakistan'ın gösterdiği bu dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.Uyanık, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin artırılması ve daha somut neticeler elde edilmesi konusunda Kazak makamlarıyla temasların devam ettiğine işaret ederek "Kardeş Kazakistan makamlarından beklentimiz FETÖ/PDY ile daha etkin bir mücadele yürütülmesidir. Bu noktada Türkiye, Kazakistan'da her türlü desteği sağlamaya hazırdır." dedi.FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına, uzantılarına yönelik mücadelenin uzun soluklu olacağının altını çizen Uyanık, bu doğrultudaki çalışmalarını kararlılıkla sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kursu öğrencileri tarafından 15 Temmuz şehitleri için yazılan şiirlerin okunduğu törende, FETÖ'nün gerçek yüzünü ve yapılanmasını anlatan "The Network" belgesel filmi gösterildi.Tören çerçevesinde Anadolu Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflarından oluşan sergi açıldı. "The Network" belgeseli ve fotoğraf sergisi hafta boyunca gösterime açık kalacak.