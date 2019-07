Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, demokrasiye yönelik, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da yapılan hain saldırıyı kınadığını belirtti.

Türk milletinin, ülkeyi ele geçirmek isteyen silahlı canilere, tanklara, uçaklara karşı canını siper ettiğini aktaran Gürkan, "Türk milleti hür ve bağımsız yaşama istediğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki ne FETÖ, ne PKK, ne DHKP-C, adı ne olursa olsun, ülkemizin birliğini hedef alan hiçbir terör örgütü asla hedeflerine ulaşamayacak, bu millet buna kesinlikle izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu kanlı girişime milletimiz izin vermemiş, aziz Türk milleti ülkemizi ele geçirmek isteyen silahlı canilere karşı, tanklara, uçaklara karşı canını siper etmiştir. FETÖ'cülere karşı, devletimizin, ordumuzun içine kadar sızmış hainlere karşı meydanlara koşan her vatan evladı ölümü göze almış demokrasimizi, birliğimizi ve bağımsızlığımızı bir kez daha ölümsüzleştirmişlerdir.

Türk milleti hür ve bağımsız yaşama iradesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti çok büyük bir devlet. Türk milleti çok büyük bir millettir. 15 Temmuz'da olduğu gibi Türk milleti her şart ve koşulda hainlerin karşısında durmaya vatanı, toprağı, hürriyeti ve demokrasisi için canı pahasına mücadele etmeye devam edecektir. 15 Temmuz'un yıl dönümünde, ülkemizin demokrasisine, özgürlüğüne ve istikrarına kast etmiş hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnetle anıyorum."

-Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nin mesajı

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, 15 Temmuz'un büyük bir fedakarlığın eseri olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da şehit olan vatandaşları saygı ve rahmetle andığını aktaran Güner, mesajında şunları kaydetti:

"O gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Tüm milletin cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ama vatanına namahrem elinin değmesine izin vermemiştir.

15 Temmuz bize bir kez daha gösterdi bu millet asil bir millettir, cesur bir millettir, kahraman bir millettir. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklara, birlik ve beraberliğimize göz dikebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuzu unutmadık, unutturmayacağız."

TGD Genel Sekreteri Yavuz'un mesajı

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Genel Sekreteri Tamer Yavuz, hain darbe girişimini kınadığını belirtti.

Türk milletinin 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktığını hatırlatan Yavuz, "Tankların o gece önüne yatan milletimiz darbe girişimine karşı gelerek başarılı olmuştur. FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine halkımız Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çiziği bu yolda emin adımlarla ilerleyerek, içeriden ve dışarıdan hiçbir tehdide izin vermeyeceğini bir kez daha kanıtlamıştır. Türk milleti tarih boyunca vatanına sahip çıkarak onu korumak uğruna şehitler vermiştir." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da mesajında, demokrasiye ve milli iradeye yönelik yapılmak istenen hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetlediğini belirtti.

15 Temmuz 2016'da olduğu gibi Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını belirten Pekcanlı, "Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim." ifadelerini kullandı.

BBP İl Başkanı Köroğlu'nun mesajı

BBP Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu da mesajında şehit ve gazileri saygıyla andığını belirtti.

Her türkü darbeyi lanetlediğini belirten Köroğlu, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin darbeyi önlediğini kaydetti.

