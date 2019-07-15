Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.Memur-Sen İl Temsilciliği üyeleri dernekte bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.Üyeler adına açıklama yapan İl Temsilcisi Murat Şeker, 15 Temmuz 2016'da ülke olarak uluslararası karanlık bir işgal ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.İhanet eyleminin görünen tarafında FETÖ'nün, arkasında ise birtakım küresel güçlerin olduğunu belirten Şeker, şunları ifade etti:"Milletin inanç değerlerini istismar ederek, şeytani bir planla, devlet içinde örgütlenen FETÖ, önüne konulan planı harfiyen yerine getirmiş, 17-25 Aralık kumpası, Gezi kalkışması, Kobani (Ayn el Arap) olayları sonuç vermeyince askeri bir darbe seçeneğine başvurmuştur. Açık ve net olarak söylüyoruz, FETÖ'yü ve FETÖ'cü teröristleri darbe girişiminden sonra hangi güçler koruma altına aldıysa darbe girişiminin arkasında o güçler vardır."İhanet çetelerinin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını kaydeden Şeker, şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler dileğinde bulundu.zun ömürler dileğinde bulundu.