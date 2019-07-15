15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Aydın
'da yürüyüş düzenlendi.
Valilik binasını önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayrağı ve "15 Temmuz" yazılı tişörtleriyle Adnan Menderes Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü.
Vatandaşlar, yürüyüşte "Darbelere hayır", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan tören, meydanda kurulan dev ekranlardan 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin videoların sunumu ve Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin şiir dinletisi ile sürdü.
Mehteran takımının marşlar söylediği programda, semazen gösterisi yapıldı.
Burada konuşma yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar 5 vakit okunmaya devam ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlarımıza borçluyuz." dedi.
Meydanda kurulan stantlarda vatandaşlara içecek ve yemek ikramı yapıldı.
Programa, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.