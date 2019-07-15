GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Programa gelenlerden detaylar15 Temmuz belgeseli izlenmesiİstiklal marşı okunması Türkiye
'nin Mogadişu
Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın konuşma yapması15 Temmuz fotoğraf sergisinin gezilmesi Somali
Başbakan Yardımcısı Mehdi Culid Muhammed'in konuşma yapması15 Temmuz fotoğraf sergisinin gezilmesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi. Programa Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Culid Muhammed'in yanı sıra Türk ve Somali vatandaşları da katıldı.