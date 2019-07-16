Bingöl
'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.
Hükümet Konağı önünde ellerindeki Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, bayrak yürüyüşü yaparak etkinliğin yapıldığı Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'na geldi.
Ellerinde Türk bayrakları ile alanı dolduran vatandaşlar, sık sık tekbir getirip, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
Vali Kadir Ekinci, burada yaptığı konuşmada, böylesine özel bir gecede, vatanı, milleti, bayrağı ve ezanı için göğsünü siper eden şehitlere rahmet, gazilere de sağlık ve afiyet diledi.
Tarih boyunca haksızlıklarla boyun eğmeyen, her zaman mazlumun yanında yer alan Bingöllülerin 'Cesur Bingöl' adını fazlasıyla hak ettiğini belirten Ekinci, şunları kaydetti.
"Bir yandan toprağa verdiğimiz fidanlarımız, bir yandan istiklal ve istikbalini garanti altına aldığımız aziz cennet vatanımız. 15 Temmuz gecesinde de varolan şuur bu şuurdur, varolan irade bu iradeydi. O irade Bedir'de, Uhud'ta, Hendek'te, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş savaşında neydiyse, 15 Temmuz gecesinde de o milletin ruhunda, duruşunda, gıyabında oydu. Bin yıl önce Malazgirt'te Anadolu'yu bu insanlara vatan edinmek üzere, dimdik duran ruh neyse 15 Temmuz gecesinde bu ülkeyi gelecek nesillere taşıma iradesi de aynı iradedir. Bu millet bu duruşuyla sadece tarihe altın sayfalar yazmamış, tüm dostlarına ve düşmanlarına, sadece siyasi, ekonomik, diplomatik değil askeri teşebbüsleri de kalkışmalara karşıda dimdik ayakta olduğunu göstermiştir. Bu millete ihanet etmeyeceğiz ihanet edenlere de hadlerini bildireceğiz."
Belediye Başkanı Erdal Arıkan da 15 Temmuz gecesi ülkeyi, milleti, cumhuriyeti ve aydınlık geleceğini yok etmek isteyen vatan hainlerinin kanlı darbe girişiminin, milletin sokaklara ve meydanlara dökülerek canı pahasına püskürttüğünü anımsattı.
Şehitlerin ve gazilerin 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdığını belirten Arıkan, "Bu silahlı darbe girişimi başarısızlığa uğratılarak Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. Bu ülke 15 Temmuz öncesinden daha güçlü bir konumdadır." dedi.
Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Söze ise 15 Temmuz'da Peygamber Ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış bir avuç hainin ülkeyi bölmeye çalıştığını, ancak şerefli milletin buna müsaade etmediğini belirterek, "Allaha şükürler olsun ki oyunları tutmadı. Ordumuz kendi içerisinde daha yeni daha güçlü çıkarak kar kış, yağmur çamur demeden Şırnak'ta, Gabar'da Bestler, Dereler'de terör örgütlerine diz çöktürdü. Şimdi teröristler lağım fareleri gibi kaçacak yer arıyorlar. Daha dün bu dağlarda cirit atan hainler bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar kaldılar. Güvenlik güçlerimiz onlara asla geçit vermiyor ve vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da TRT Radyo binası önünde yaralanan gazi Mehmet Akif Özdemir, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını aktardı.
Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşma, canlı olarak dev ekrandan yansıtıldı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca hazırlanan darbe konulu tiyatro gösterisi ile devam eden programda, İl Müftülüğü İlahi Korosu, konser verdi.