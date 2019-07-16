Malatya'nın Hekimhan
, Darende
ve Doğanşehir ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.
Hekimhan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" kapsamında Hekimhan Devlet Hastanesi önünde toplanan aralarında ilçe protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Sakarya Ortaokulu'na kadar yürüdü.
Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.
Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da millerin verdiği kahramanlık destanının asla unutulmayacağını ve her daim yaşatılacağını belirterek, "Menfur girişimi bertaraf eden tüm Türkiye'nin kaderini değiştiren ve demokrasiye yapılan darbeye direnen şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyoruz." dedi.
Programa Hekimhan Belediyesi Başkanı Turan Karadağ, Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Özgür Polat Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı, İlçe Emniyet Müdürü Nahit Güneş, Cumhuriyet Savcısı Merve Bayar, İlçe Müftüsü Ali Meşe'nin yanı sıra siyasi parti başkanları, daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Darende
Darende'de Hacı Hasan Akyol Çarşı Meydanı'nda anma programı düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Darende Kaymakamı Enver Zengince, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını anlatarak, "Devletimizi, milletimizi birlik ve berberlik içerisinde yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bu hain darbe girişimi planlanırken bir takım sebepleri gözardı ettiler. Biz bin yıldır Anadolu topraklarını vatan yapmak için mücadele ediyoruz. Bu toprakları dünyanın medeniyet merkezi, kültür merkezi, adalet merkezi haline getirdik. Şehit kanlarıyla sulanan bu cennet vatanı ölürüz de kimseye teslim etmeyiz." dedi.
Darende Belediye Başkanı İsa Özkan da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sokaklara dökülen halkın bugün de sokakta olduğunu belirterek, "Birliğin ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi. Vatanına ve milletine sahip çıkan hemşehrilerimi bir kez daha kutluyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okurken, Darende Müftülüğü İlahi Grubu ve Somuncu Baba Külliyesi imamları ilahiler seslendirdi.
Doğanşehir
Doğanşehir Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programına çok sayıda kişi katıldı.
Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Meydanı'ndaki programda yaptığı konuşmada, FETÖ'nün hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin cesareti ve onurlu direnişi sayesinde bertaraf edildiğini söyledi.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise terörün her türlüsünü lanetlediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir. İşte aziz şehitlerimiz, gazilerimiz o gece bize bir toprak nasıl vatan olur, nasıl vatan kalır bir kere daha gösterdi. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Gazilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Vatanımızı bölmeye çalışan hainlere karşı ülkemiz üzerinde oyunlar oynamaya kalkan şer odaklı güçlere karşı kahraman Türk insanı tek vücut olmuş ve büyük bir mücadele vermiştir. Bizlere düşen görev ise bu vatan evlatlarının emanetlerine sahip çıkıp teröre, şer odaklarına karşı 15 Temmuz 2016 günü olduğu gibi tek yumruk, dimdik ayakta durmaktır."
Etkinlikler kapsamında Doğanşehir İmam Hatip Ortaokulu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisi gezildi.