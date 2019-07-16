16.07.2019 01:01
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Büyükelçi İsmail Hakkı Musa ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen tören, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Musa, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin hain darbe girişimiyle devleti ele geçirmek istediğini ancak halkın buna karşı koyduğunu söyledi.
Büyükelçi Musa, "Türkiye, iradesinin ve egemenliğinin yok edilmesini asla kabul etmez. Türkiye, bağımsızlığına ve özgürlüğüne bağlı bir ülke." dedi.
Darbe girişimine direnen 251 kişinin şehit olduğunu anımsatan Musa, "Darbe girişiminden FETÖ'nün sorumlu olduğundan şüphe yoktur." ifadesini kullandı.
Musa, darbe girişimi sonrası görevden alınan devlet memurlarının sıkça gündeme geldiğini belirterek, Türkiye'nin sadakatı başka bir ülkede arayan devlet memurlarını görevden aldığını söyledi.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine değinen Musa, "Avrupalı dostlarımızdan adım bekliyoruz. Daha fazla başarılı, tarafsız ve empatiye dayalı bir müzakere süreci olursa daha fazla ilerleme kaydedebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Musa, Doğu Akdeniz'deki sorunların taraflı bir şekilde çözülemeyeceğini de ifade etti.
Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye Özel Temsilcisi François Senemaud, Fransız milletvekilleri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, çok sayıda Türk ve yabancı misyon temsilcisi, dernek temsilcileri, basın mensupları ve Türk vatandaşları katıldı.
Kaynak: AA
Türkiye, Güncel

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