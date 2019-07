Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova ile Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın ardından Kuranı Kerim okunmasıyla başladı.Meydanda toplanan binlerce kişi, 3 yıl önce yaşanan hain darbe girişimini kınadı, şehitler için dua etti.Törende 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri, mehter takımı konseri, tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez tarafından sergilenen "1071 Malazgirt'ten 15 Temmuz'a" isimli tiyatro gösterisini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havaalanı'nda yaptığı konuşma coşkuyla izlendi.Vatandaşlar sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.Törende konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, devletin ve milletin 15 Temmuz'da dünyada eşi benzeri görülmemiş hain bir saldırıya maruz kaldığını söyledi.15 Temmuz gecesi umutlara, hayallere, özgürlüğe ve geleceğe pranga vurulmak istendiğini vurgulayan Canbolat, "Milletimizin vergileriyle alınan tanklarımız, uçaklarımız, helikopterlerimiz ve silahlarımız kahraman Türk ordusunun şerefli üniformasını hak etmeyen asker görünümlü hainler tarafından halkımıza çevrildi. Hamd olsun ki Cenab-ı Allah'ın lütfu, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün liderliği ile harekete geçen yüce milletimiz, tankın helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanı ve inancıyla yüreğiyle dikilmiştir. FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlılığıyla engellenmiş, gecenin karanlığını aydınlığa çevirmiştir. O karanlık gecede millet olarak verdiğimiz mücadele, ezelden beri hür yaşayan bu aziz milletin darbelere boyun eğmeyeceğinin en net ifadesidir." diye konuştu.Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, bazı milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin ve bazı protokol üyeleriyle vatandaşlar katıldı.EskişehirEskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.Eskişehir Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tezahüratta bulunarak, darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'e eşlik etti.Meydanı dolduranlar, kurulan dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'ndaki konuşmasını takip etti.Programa, Vali Özdemir Çakacak, Garnizon Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Müftüsü Bekir Gerek ve vatandaşlar katıldı.Vali Özdemir Çakacak, burada yaptığı konuşmada, ülkenin, 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY eliyle "darbe girişimi" adı altında sinsi, planlı ve kanlı bir işgal girişimine maruz kaldığını söyledi.15 Temmuz gecesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demokrasi, milli irade ve bağımsızlık için sokaklara dökülmüş milyonlarca vatandaşla şanlı bir diriliş destanına çevirdiklerini anlatan Vali Çakacak, şu görüşlerini paylaştı:"Vatanına, milletinin bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkan herkesten Allah razı olsun. Bizler bu gece, o menfur girişimin 3. yılında, al yıldızlı bayraklarımızla ve her görüşten insanımızla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde meydanları doldurarak, darbenin arkasındaki hain odaklara en anlamlı cevabı bir kez daha vermiş oluyoruz. 15 Temmuz gecesini şanlı bir tarih sayfasına çeviren ve son büyük destanımızı kanları ile yazan şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor; gazilerimiz ile kalbi ülke sevgisiyle dolu olup, sokaklara çıkarak şanlı destanın bir parçası olan milyonlarca vatandaşımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."Etkinlikte, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan ve 10 bin adet basılan "15 Temmuz darbe girişimi ve milletin zaferi" isimli el broşürü ile 6 bin 500 Türk bayrağı, alana gelenlere dağıtıldı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sanatçılar Mithat Körler ile İsmail Altunsaray birer konser verdi.YalovaYalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yalova Valiliği tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.Kentteki 17 Ağustos Deprem Anıtı önünden İznik mehteran takımının marşları eşliğinde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık'ın, şehitler için dua okumasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlenen törende yaptığı konuşma canlı yayında meydandaki vatandaşlara izletildi.Programda 15 Temmuz temalı kompozisyon ve slogan yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.Yalova Valisi Muammer Erol yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin bir destan yazdığını belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sadece milli iradeye değil, devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize, şanlı ordumuza ve mukaddes değerlerimize kasteden hain bir kalkışmadır. Bu hain kalkışma aziz milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile ülkemizin her köşesinde vatanına, bayrağına, milletine ve devletine ihanet edenlere karşı sokaklara, meydanlara inerek, havaalanlarını dolduran, namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilen kahraman evlatları tarafından akamete uğratılmıştır." diye konuştu.Konuşmanın ardından protokol üyeleri meydanda açılan stantları gezdi.Yalova Üniversitesi Müzik Kulübü'nün konseriyle devam eden etkinlik demokrasi nöbetiyle devam etti.Programa, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova İl Emniyeti Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.BilecikBilecik'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü" kapsamında, yürüyüş gerçekleştirdi.Meydandaki program İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından Küre mehter takımının gösterisiyle devam etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.Halk ozanları Neşet İçöz ve Kazım Kaya tarafından gerçekleşen "aşık atışması"nın ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcuların karate ve tekvando gösterileri sunuldu.Gazeteci yazar Tuğrul Selmanoğlu'nun konuşmasının ardından etkinlik, il müftülüğünce hazırlanan program ile devam etti.Vali Bilal Şentürk, burada yaptığı konuşmada, Bilecik'in taşıdığı tarihi önem itibarıyla Ahlat'tan sonra bu kentte görev yapmanın kendisi için çok büyük bir anlamı olduğunu söyledi."Bin yıldır bu topraklardayız." ifadesini kullanan Şentürk, "Bu topraklardan bizleri kazımak isteyenler, bizleri birbirimize düşürerek ancak emellerine ulaşacaklarını biliyorlar. Düşman karşımızda olduğunda Kurtuluş savaşında olduğu gibi o düşmanlara bu millet her zaman haddini bildirmiştir. Birliği beraberliği ile kalbinin birlikte atmasıyla yoklukta bile zaferler kazanmasını bilmiştir." diye konuştu.15 Temmuz belgesinin izlenmesinin ardından sela ve Kur'an-ı Kerim okundu.Vatandaşlar geç saatlere kadar meydanda nöbetini sürdürdü.ÇanakkaleÇanakkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.Çanakkale Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılında gerçekleştirilen etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başladı.Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.Cumhuriyet Meydanı'nda ki programın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı. Yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile İskele Meydanı'na kadar yürüdü. İskele Meydanı'nda gerçekleşen programda, Mehteran gösterisi, "Şehidime Mektup Var", 15 Temmuz belgesel gösterimi yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havaalanı'nda yaptığı konuşma dev ekrandan yansıtılarak, vatandaşlar tarafından takip edildi.Programda, 15 Temmuz şehitleri için Kur-an'ı Kerim okundu ve dua edildi.KütahyaKütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.Kütahya Valisi Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, Kütahya halkının geçmişte olduğu gibi bugün de milli iradeye sahip çıktığını belirterek, "Bu meydan 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir tarihi hadiseye şahitlik yapmış bir meydan. Burada Kütahya halkı, hain darbe girişiminin ardından günlerce demokrasi nöbeti tutmuştur. 15 Temmuz'da gün battığında bir karanlığa doğru girdik. Kökü dışarıda olan bu mihrakların yapmış olduğu darbe girişimini bertaraf etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun çağrısına uyarak meydanlara indik ve darbe girişimini bertaraf ettik." dedi.Belediye Başkanı Alim Işık da 15 Temmuz akşamı Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüklükte hain bir saldırıya maruz kaldığını ve milletin bu hainliği bertaraf ettiğini hatırlattı.Etkinlik, Türk Halk Müziği ve mehter konseriyle devam etti.BalıkesirBalıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.Balıkesir Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Kur'an-ı Kerim ve şiirlerin okunmasıyla devam eden programda vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havaalanı'nda yaptığı konuşmayı coşkuyla izledi.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, programda yaptığı konuşmada, darbe girişimine rağmen Türkiye'nin yoluna devam ettiğini söyledi.Yazıcı, FETÖ terör örgütü hainlerinin temizlenmeye devam edildiğini vurgulayarak, "Bu ülke bizim, bu ülkenin bir çakıl taşını hiçbir kimseye vermedik, vermeyeceğiz. Aman dileyene eyvallah ama haddini bilmeyip bu millete isyan eden, karşı gelen ya da ne olduğu belli olmayan birilerinden emir alıp bu ülkeyi zapt altına almayı düşünen hayal eden hainlere de geçit yok." diye konuştu.15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitiren 251 şehidi rahmet ve minnetle andığını ifade eden Yazıcı, demokrasi mücadelesine destek veren tüm vatandaşlara da teşekkür etti.Programa, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dincer Orkan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Garnizon ve 9. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.