Denizli
'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenlendi.
15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da katıldığı programlardaki konuşması, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından, meydanda Denizli Büyükşehir Belediyesince kurulan ekrandan izlendi.
Denizli Valisi Hasan Karahan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da milletin tek yürek, tek bilek olup sağına soluna bakmadan meydanları doldurduğunu ifade etti.
Aynı heyecanı, aynı ruhu bugün de meydanlarda görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Karahan, şunları kaydetti:
"O gece sağına soluna bakmadan 'Ben varım, millet için, devlet için, vatan için ölmeye hazırım.' deyip meydanları doldurmuştuk. Bugün de aynı coşkuyu yaşıyorsunuz. Evet vatanımız milletin, irade milletin, devlet milletin, Cumhurbaşkanı milletin, çünkü onu biz seçtik. Milli irademize sahip çıktık, milli irademizi gasbettirmedik. Arkadan dolanmalarla, hilelerle, hurdalarla bu milletin o iyi niyetini, saf - temiz duygularını suistimal edenlere fırsat vermedik. Biraz geç uyandık ama tam uyandık ve inşallah o pislikleri içimizden ebediyen temizledik. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Bu millet 15 Temmuz'da nasıl büyük bir millet olduğunu tekrar gösterdi. 15 Temmuz gösterdi ki bu milletin her bir ferdi, 81 milyon vatan evladı, aynı Çanakkale ruhu, aynı İstiklal Harbi ruhuyla yaşıyor. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize bu milletin evladıyız, ne mutlu bize, biz bu millettin hizmetkarıyız."
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da üç yıl önceki gibi meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: "Coşkuyla, inançla, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkmak için, gözünüzü kırpmadan, canınızı verme pahasına, kanını bu toprağa akıtmak için bu meydana geldiniz. Geçmişte ecdadımızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve vatanımızı parçalatmamak üzere. Bayrağımız dalgalansın, ezanlarımız susmasın diye üç yıl önce bu meydanları doldurdunuz. Allah'ım hepinizden razı olsun. Bu topraklar üzerinde emeli olan dış güçler içerideki hainlerle o 15 Temmuz akşamı ülkemizi paramparça etmek için, işgal etmek için, bir daha bir araya gelmemize mani olmak için bu hareketi başlattılar. Bu sıradan bir darbe değildi. Çok şükür Denizlili vatandaşlarımız bu girişimin karşısında, çok değerli sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ferasetinde ve dik duruşuyla birlikte meydanlara indi."
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralanarak gazi olan Ahmet Gümüş ve Emre Doğan da tekerlekli sandalye ile çıktıkları platformda o gece yaşadıklarını paylaştı.
Ahmet Gümüş üzücü günün üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.
Emre Doğan ise 15 Temmuz'un kendileri için buruk bir gün olduğunu dile getirerek, "Üç yıl önce bu saatlerde hepimiz dışarıda idik. O gece nice insanlar şehit oldu. Çoğu kişi yaralandı. Annesiz babasız, evlatsız kaldılar. Yaralılardan kimisi, organlarını kaybetti, kimisi bizler gibi yürüyemediğinden çocuğunu ayakta karşılamaktan mahrum kaldı. Rabb'im hiçbir şekilde bundan sonrasında düşmana bırakmaksızın böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın, bu acıyı kimse yaşamasın. Rabb'im düşmana fırsat vermesin." dedi.
Programda, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk tasavvuf musikisi konseri verdi ve kahramanlık türküleri okudu, Mehter Takımı gösteri sundu. Program, camilerden sela okunması ve yapılan dua ile sona erdi.
Programa, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk ve vatandaşlar katıldı.