16.07.2019 01:34
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

- İstasyon Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşü Vatandaşların komandolar ve mehter eşliğinde yürümesi Vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'nda toplanması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan konuşmasından detaylar Meydandaki...

- İstasyon Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşü
Vatandaşların komandolar ve mehter eşliğinde yürümesi
Vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'nda toplanması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan konuşmasından detaylar
Meydandaki etkinliklerden detaylar
- Kilis
Kilis'te Hacı Cümbüş Camisi önünde bir araya gelen ve aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımı ve komandolar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Protokol üyeleri, Kilis Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan 15 Temmuz şehitleri fotoğraflarının ve öz geçmişlerin yer aldığı sergiyi gezdi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan konuşması vatandaşlar tarafından meydana kurulan dev ekranlarda izlendi.
Darbe girişimini anlatan videonun izlendiği programda 15 Temmuz şehitlerinin isimleri tek tek okundu. Bu sırada bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.
Vali Recep Soytürk, programda yaptığı konuşmada, darbe girişiminin ihanet içerisinde ve haince gerçekleştirildiğini belirtti.
Soytürk, meydana gelen hain darbe girişinin sağduyulu vatandaşlar ve bazı komutanların katkılarıyla hüsrana uğradığını kaydetti.
Konuşmaların ardından Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mehter Takımı ve Ahsen-i Seda İlahi Grubu tarafından verilen konserle devam eden etkinlikte, öğrenciler 15 Temmuz konulu şiirler seslendirdi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tekvando takımıysa gösteri sundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Kaynak: AA
İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

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