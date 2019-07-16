16.07.2019 01:48
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Mehter takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüş Alandaki vatandaşlardan görüntü Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün dua etmesi Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın konuşması Dursun Ali Erzincanlı tarafından sunulan şiir dinletisi Lübnan...

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Mehter takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüş
Alandaki vatandaşlardan görüntü
Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün dua etmesi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın konuşması
Dursun Ali Erzincanlı tarafından sunulan şiir dinletisi
Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain'in konseri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
NEVŞEHİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.
Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Belediye Caddesi Kavşağında toplanan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile mehter takımı eşliğinde Diriliş Meydanı'na yürüdü.
Meydandaki anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Şifa Camisi imam hatibi Mehmet Ali Aydemir tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.
İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün dua ettiği program mehter takımının dinletisi ile devam etti.
Programda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, "Tankların önüne kendilerini siper eden kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Onlar ki birlik ve beraberliğimiz için meydanları doldurup hainlere dur dediler. O gün milletimizin her bir ferdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları doldurdular ve bu aziz millet yeniden bir tarih yazdı." ifadelerini kullandı.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe de birer konuşma yaptı.
Dursun Ali Erzincanlı'nın şiir dinletisi sunduğu program, sunucu Ersin Düzen'in moderatörlüğünde 15 Temmuz gazilerinin söyleşisi ile devam etti.
Programın sonunda, Lübnan asıllı İsveçli şarkısı Maher Zain sahneye çıkarak, çeşitli parçalarını seslendirdi.
Kaynak: AA
Yakup Öztürk, Nevşehir, Güncel

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