Manisa'nın Soma
ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Soma Beşyol mevkisinden başlayan yürüyüş, Cengiz Topel Meydanı'nda sona erdi.
İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program, sela ve Kur'an okunmasıyla devam etti.
Meydanda toplanan yediden yetmişe yüzlerce kişi, Türk bayrakları ile programa iştirak etti.
Ayrıca darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Soma Belediyesi Düğün ve Toplantı Salonu'nda ziyarete açıldı.
Turgutlu ilçesinde Koza Park'ta toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Atatürk Bulvarı'ndan mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri alanına kadar yürüdü.
Vatandaşlar kortej sırasında "Vur vur inlesin, FETÖ dinlesin", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda mehter takımı tarafından konser verilmesinin ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak izletildi.
Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen gün güçlendiğini belirterek, Türkiye'yi yıkmak isteyenlerin bu emellerine ulaşamayacaklarını söyledi.
Vatandaşlar bu sırada FETÖ ve PKK aleyhinde sloganlar attı.
Sarıgöl ilçesinde Hükumet Konağı önünde başlayan yürüyüş, Şehit Esin Akay Caddesi, 4 Eylül Caddesi, Alaşehir Caddesi güzergahından Hükümet Konağı önüne kadar sürdü.
Burada düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı, istiklal marşı okundu.
İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.