- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

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Valisi Akbıyık'ın konuşması - Hakkari
Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hacı Sait Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Faruk Gürbüz, şehitler için dua etti.
Ülke için canını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Gürbüz, şehitlik makamının önemini anlattı.
Programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Başkanı Abdurrahman Er, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.