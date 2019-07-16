- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleriProtokol üyelerinin Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmesiYürüyüşten genel ve detay görüntülerMeydanda düzenlenen programdan genel ve detay görüntülerNiğde Valisi Yılmaz Şimiek'in konuşması - NiğdeNiğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, diğer protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde kabrini ziyaret etti, okunan Kur-an'ı Kerim'i dinledi, dua etti, kabre karanfil bıraktı. Daha sonra Derbent kavşağında toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Ömer Halisdemir meydanına yürüdü.Vali Yılmaz Şimşek, burada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 3 yıl önce devlet olarak millet olarak çok karanlık bir gece yaşandığını söyledi.Türk ordusu içine sızmış bir takım hainlerin ülkeyi ve milleti, demokrasiyi ortadan kaldırmaya ve devleti işgal etmeye kalktığını belirten Şimşek, şunları kaydetti: "Bunu yaparken tarihte hiç bir zaman görülmemiş büyük bir vahşete kalktılar. Sivil halkın üzerine kurşun yağdırdılar, meclisimizi ve meydanlarımızı bombaladılar. Ama bu milletin cesaretini ferasetini unuttular. Nitekim Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu millet genciyle yaşlısıyla sokaklara, meydanlara döküldü ve büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Bu kahramanlık destanlarından birisi de ilimizin gururu, direnişin sembol ismi Ömer Halisdemir'di. O gece gösterdiği cesaretle darbenin seyrini değiştirdi dolayısıyla da ülkenin kaderini değiştirdi. Yine Niğdemizin şehitleri Varol Tosun, Kemal Tosun, Yalçın Aran, Hakan Ünüver ve Ramazan Konuş da aynı şekilde bizlerin gururu kahramanı oldu. O gece 250 şehit verdik, bir çok da gazimiz oldu. Ama bu hainlere gerekli ders verildi. Daha sabah olmadan hepsi derdest edildi."Programda, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin de birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından, darbe girişimiyle belgesel izletildi, ilahi ve şiir dinletisi yapıldı.