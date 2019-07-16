15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - MARDİN/HAKKARİ/BİTLİS/

Mardin ,Hakkari
, Bitlis
ve Muş'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen demokrasi nöbetinde binlerce kişi meydanları doldurdu.
Vali Mustafa Yaman Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüş yaptı.15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ve Vali Ozan Caddesi'nden tekrar alana gelen vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun FETÖ" sloganları attı.
Öte yandan, kentteki yaklaşık bin camide sela okundu.Hakkari
Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hacı Sait Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Faruk Gürbüz, şehitler için dua etti.
Ülke için canını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Gürbüz, şehitlik makamının önemini anlattı.
Programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Başkanı Abdurrahman Er, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Bitlis
Bitlis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Gökmeydan'da toplanan kalabalık, açtıkları 300 metre uzunluğundaki Türk bayrak eşliğinde yaktıkları meşaleler ile programın düzenlendiği Ulu Cami Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşma canlı olarak vatandaşlara izletildi.
MuşMuş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen demokrasi nöbetinde binlerce kişi meydanları doldurdu.