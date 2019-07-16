16.07.2019 03:24
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Katılımcılardan detay Mehter takımı gösterisi Kur'an tilaveti İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından duaların edilmesi Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşması Antakya Medeniyetler Korosu konseri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GünüHATAY...

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Katılımcılardan detay
Mehter takımı gösterisi
Kur'an tilaveti
İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından duaların edilmesi
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşması
Antakya Medeniyetler Korosu konseri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
HATAY - Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.
Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlar Antakya Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.
Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından şehitler için dua edildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu, milletle devleti bir arada buluştuğu sürece Türk milletinin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluğun olmadığını belirtti.
Türk milletinin FETÖ, ihanetini asla unutmayacağını ifade eden Doğan, "Bu hainlerin yargılaması devam etmekte, bu ihanet şebekesinin tasfiyesi için titizlikle çalışılmaktadır. Yurt içi ve dışında FETÖ ile mücadeleyi etkin bir şekilde yürütmekteyiz. İhanetin bedeli hainlik, sadakatin karşılığı ise şehitlik olmuştur. 15 Temmuz 2016'da bu milleti sokağa davet eden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere siyasi parti temsilcilerine şükranlarımızı sunuyoruz. O gün sokağa çıkan herkese vatan için, millet için, devlet için, bayrak inmesin, ezan dinmesin diyerek meydanlara inen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.
Doğan, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet gazilere sağlık ve sıhhat diledi.
Programda Antakya Medeniyetler Korosu da sahne aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Kaynak: AA
Antakya, Hatay, Güncel

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