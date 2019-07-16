- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleriGüreş Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüKuran tilavetiİlahi dinletisi, şiirVali Ali Fuat Atik'in konuşmasıÖdül töreni 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
SİİRT - Siirt
'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.
Siirt Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla Güreş Caddesi'ndeki eski hastane kavşağında bir araya gelen vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, İl Müftüsü Ahmet Altıok'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitler için dua edildi, 15 Temmuz Belgeseli izletildi.
Programda konuşan Vali Ali Fuat Atik, Türk milletinin önünü kesmek için asırlarca kumpaslar tertipleyenlerin, 15 Temmuz'da da yine iş başında olduğunu söyledi.
15 Temmuz'un, vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarih olduğunu belirten Atik, şehit kanlarıyla İslam vatanı yapılmış bu coğrafyanın işgal edilemeyeceğini kaydetti.
Milli iradeye yönelik menfur girişimin Türk milletinin onurlu duruşu karşısında hezimete uğradığını, milletin bu vakur mücadelesiyle tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini dile getiren Atik, şunları aktardı:
"FETÖ, tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele geçirme çalışmış ancak milletimiz, ülkemizin bekası için fedakarca bir direniş göstererek terör örgütünün hain planına engel olmuştur. Şeytana ruhunu satan, Müslüman görünümlü haçlı yardakçısı, hoca görünümlü bir terörist, sığındığı Pensilvanya'dan yetiştirdiği cinayet örgütüne, 'Türkiye'yi vurun' emri verdi. Kuzu postuna bürünmüş, kudurmuş şeytan ruhlu canavarlarını milletimizin üzerine saldı. Milletimiz, silahsız ve savunmasız sokağa çıkıp bedenlerini siper ederek, tankların altına yatıp, tankların altında ezilerek, ölerek darbeye karşı çıkmış, hain darbe girişimini engellemiştir."
Programa Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Ertunç, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.