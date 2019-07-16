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'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yalova
Valiliği tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.
Kentteki 17 Ağustos Deprem Anıtı önünden İznik mehteran takımının marşları eşliğinde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Yalova
İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık'ın, şehitler için dua okumasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlenen törende yaptığı konuşma canlı yayında meydandaki vatandaşlara izletildi.
Programda 15 Temmuz temalı kompozisyon ve slogan yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Yalova Valisi Muammer Erol yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin bir destan yazdığını belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sadece milli iradeye değil, devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize, şanlı ordumuza ve mukaddes değerlerimize kasteden hain bir kalkışmadır. Bu hain kalkışma aziz milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile ülkemizin her köşesinde vatanına, bayrağına, milletine ve devletine ihanet edenlere karşı sokaklara, meydanlara inerek, havaalanlarını dolduran, namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilen kahraman evlatları tarafından akamete uğratılmıştır." diye konuştu.
Konuşmanın ardından protokol üyeleri meydanda açılan stantları gezdi.
Yalova Üniversitesi Müzik Kulübü'nün konseriyle devam eden etkinlik demokrasi nöbetiyle devam etti.
Programa, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova İl Emniyeti Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.