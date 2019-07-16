- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Yürüyüşten detayKapalı Pazaryeri vatandaşların toplanması Bartın
Valisi Sinan Güner'in konuşması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bartın'da anma etkinliği düzenlendi.
- Bartın
Vatandaşlar, Valilik önünden başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"nün ardından Kapalı Pazaryeri'nde toplandı.
İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Bartın Belediyesi Mehteran Takımının gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarını dalgalandırarak ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak demokrasi nöbetine katıldı.
Bartın Valisi Sinan Güner, yaptığı konuşmada, ülkenin 3 yıl önce tarihin en hain girişimlerinden birini yaşadığını ve darbe girişiminin 3. yılında da meydanların dolduğunu söyledi.
Milletin cesaretinin ve yazdığı destanın anıldığını ifade eden Güner, "Ankara'da, İstanbul'da bir araya gelen topluluklar nasıl bir duyguyla, nasıl bir bilinçle organize olmuşlardı, disiplinli bir şekilde hareket ediyorlardı? Kim yönetiyordu bu insanları, kimse yoktu başlarında. Sadece devletine, milletine, dinine bağlılık vardı, aklıselim vardı, vicdan vardı. Bu günü unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. Bu başa gelenlerin neden geldiğini iyi analiz etmemiz lazım. Yumruğumuzun her zaman sıkı ve zihnimizin açık olması lazım." diye konuştu.
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde ülkenin kan gölüne döneceğini, dış güçlerin arzusu olan bir iç savaş yaşanacağını dile getirdi.
Milletin buna hiçbir zaman müsaade etmeyeceğini anlatan Tunç, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı, dış güçler ele geçirseydi bugün Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulmuş olacaktı. İşte bunları milletimiz sayesinde önledik." ifadelerini kullandı.
Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, bazı şirketlerce açılan stantlarla donatılan meydanda yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Kent merkezindeki bütün camilerde sela okundu.
Etkinliğe AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Emniyet Müdürü Ogün Vural, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı.