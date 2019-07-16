Manisa
'nın Demirci
ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Çereşe Meydanı'nda başlayan yürüyüş, mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe Demirci Akıncıları Motosiklet Kulübü de destek verdi.
Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve beraberindeki protokol üyeleri belediye hizmet binası önünde Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz fotoğraf sergisinin açılış kurdelesini kesti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoların gösterimi yapıldı.
Programda konuşan Belediye Başkanı Selami Selçuk "15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 3'üncü yılında Demirci yine topyekün ayaktaydı. Rabbim devletimizi hep güçlü kılsın.O gecede bizlerde tüm Türkiye'de olduğu gibi Demirci'de de meydanlardaydık ve 27 gün demokrasi nöbetini halkımızla birlikte sürdürdük. Bugünde yine aynı heyecanın olduğunu görüyorum. Böyle şehrin ve böyle devletine sahip bir halkın Belediye Başkanı olmaktan gurur duyuyorum." dedi.
Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol da "Türkiye'nin birliğine göz diken hainlere aziz milletimiz en güzel cevabı vermiştir. Milletimiz o gecede demokrasisine sahip çıkmıştır. " diye konuştu.
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencilerince 15 Temmuz özel şiirlerinin ardından İlçe Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim okundu.
Program, saat 00.13'de okunan selanın ardından İlçe Müftüsü Mustafa Kocagöz tarafından okunan dua ile sona erdi.